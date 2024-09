Ein bisschen hört man die Aufregung noch am Tag danach am Telefon. Es geht um die Minuten, die Michael Thum auf der Bühne von „Immer wieder sonntags“ warten musste, bis die Entscheidung über den Sieger bekannt gegeben wurde. Auf der einen Seite standen die Jungs von Brennholz, in der Mitte Moderator Stefan Mross, auf der anderen Seite Michael Thum.

Gitte Händel