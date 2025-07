Mann zahlt Miete in Löpsingen nicht – Polizei fasst ihn in Nördlingen

Ein 39-Jähriger hat in Löpsingen ein Zimmer für einen Monat gemietet und trotz wiederholter Aufforderungen keine Miete gezahlt. Laut Polizeibericht erstattete der Vermieter daraufhin Anzeige. Eine Polizeistreife konnte den Mietbetrüger am Bahnhof in Nördlingen kontrollieren. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann bereits wegen anderer Straftaten gesucht wurde. (AZ)

