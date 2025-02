Milchlaster kommt in Mönchsdeggingen von der Straße ab

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in Mönchsdeggingen ereignet. Wie die Polizei unserer Redaktion schildert, ist ein Milchlaster von der Straße abgekommen und in einen Scheune gefahren. Die Albstraße in Mönchsdeggingen zur Ortsausfahrt in Richtung Möttingen ist teilweise gesperrt. Aufgrund der noch zu erfolgenden Bergung ist mit längeren Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Weitere Infos folgen in Kürze. (AZ)

