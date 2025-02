Milchlaster kommt in Mönchsdeggingen von der Straße ab

Der Fahrer einer Molkerei aus der Region hat am Freitagvormittag einen Unfall am Ortseingang von Mönchsdeggingen verursacht. Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr in der Albstraße, der Ortsdurchgangsstraße. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt, und es entstand hoher Sachschaden am Fahrzeug und einer Scheune.

Laut Polizeiangaben war der Laster auf dem Weg von Möttingen nach Bissingen, als der Fahrer am Ortseingang von Mönchsdeggingen links von der Fahrbahn abkam. Er prallte mit dem Führerhaus gegen eine Holzscheune. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn ins Nördlinger Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an Lastwagen und Holzscheune auf circa 80.000 Euro.

Unfall mit Milchlaster in Mönchsdeggingen: Ortsdurchfahrt wohl bis 12 Uhr gesperrt

Als Ursache für den Unfall nimmt die Polizei gesundheitliche Probleme des Fahrers an, was aber noch nicht vom Krankenhaus bestätigt ist. Gegenüber der Polizei habe der Fahrer am Unfallort aber gesagt, dass es ihm in der Situation gesundheitlich nicht gut gegangen sei. Die Feuerwehr Mönchsdeggingen war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. Wie Einsatzleiter Friedrich Schäble mitteilte, klemmte die Feuerwehr die Lkw-Batterie ab, um eine Funkenbildung zu verhindern. Des Weiteren unterbaute sie die Scheune und stabilisierte damit die Gebäudeecke, damit die Scheune nicht einstürzt, wenn der Lastwagen herausgezogen wird. Laut Schäble lief nur Kühlflüssigkeit aus dem Fahrzeug aus, was jedoch unkritisch für die Umwelt ist. Von der geladenen Milch ist nichts ausgelaufen.

Icon Vergrößern Die Mönchsdegginger Ortsdurchfahrt muss voraussichtlich bis 12 Uhr gesperrt bleiben. Foto: Matthias Link Icon Schließen Schließen Die Mönchsdegginger Ortsdurchfahrt muss voraussichtlich bis 12 Uhr gesperrt bleiben. Foto: Matthias Link

Ein zweiter, leerer Milchwagen der Molkerei kam hinzu, um die geladene Milch abzupumpen und den verunfallten Milchwagen leichter bergen zu können. Die Firma Meilbeck-Hertle übernahm die Bergung. Die Polizei rechnet damit, dass die Straße bis etwa 12 Uhr wieder freigegeben werden kann. (linm)