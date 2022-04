20-jähriger Traktorfahrer vergisst Schulterblick: Überholender Pkw wird von Frontladeschaufel erwischt

Beim Abbiegen vergisst der junge Mann den Schulterblick. Ein überholendes Fahrzeug wird daraufhin von dem Traktor beschädigt. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Ein 20-jähriger ist mit seinem Traktor Anhänger die B25 von Wallerstein in Richtung Fremdingen gefahren. Der Polizei zufolge, setzte der junge Mann am Freitagmittag auf Höhe von Minderoffingen ordnungsgemäß den linken Blinker, um an der dortigen Einmündung abzubiegen.

Der Fahrer führte jedoch keinen Schulterblick durch und erkannte deshalb nicht, dass sich bereits zwei nachfolgende Fahrzeuge im Überholvorgang befanden. Die Frontladerschaufel des Traktors, die sich zu diesem Zeitpunkt in unterster Stellung befand, beschädigte die gesamte rechte Fahrzeugseite des zweiten überholenden Fahrzeuges. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Der Fahrer des Traktors wurde verwarnt. (AZ)