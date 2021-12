Ausstellung: Weihnachten in der Krippenbauwerkstatt entdecken

Ganz neu sind nostalgische Krippen vor dramatischem Gebirgs- und Wolkenpanorama bei dem Donauwörther Krippenbaumeister Leonhard Rauwolf in Minderoffingen.

Rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen erweiterte Krippenbaumeister Leonhard Rauwolf in Minderoffingen die Ausstellung seiner Krippenbauwerkstatt. Schon vor einigen Wochen gestaltete Künstler und Kirchenmaler Petr Rusak aus Donauwörth das neun Quadratmeter große Hintergrundpanorama mit einer dramatischen Gebirgslandschaft und Wolkenstimmung eindrucksvoll. Jetzt hat Rauwolf zwei seiner privaten sehr alten Krippen in einen passenden Rahmen eingebaut und zeigt sie mit dem Hintergrundpanorama.

Zum einen die große Wurzelkrippe, die sein Vater schon vor dem Krieg mit einer Landschaft aus Eichenwurzeln zu bauen begann. Diese Krippe stattete der Erbauer mit einer großen Anzahl von Schafen, Tieren, Hirten und Figuren aus. Die Heilige Familie platzierte Vater Rauwolf in einer Wurzelhöhle, die jetzt von seinem Sohn mit schummrigem Licht interessant in Szene gesetzt wurde. Zusammen mit der väterlichen Wurzelkrippe (Marolinfiguren) bildet Rauwolfs private Hauskrippe mit vielen 16 Zentimeter großen Anri-Figuren einen sehenswerten Blickfang für Kinder und Erwachsene in der großen Krippenausstellung. Die Figuren der Hauskrippe stammen aus Leonhard Rauwolfs Ministrantenzeit. Er erwarb die Schafe, Hirten, die Heilige Familie und viele andere Figuren vom damaligen Minderoffinger Dorfpfarrer Auer, der aus Donauwörth stammte und dessen Verwandtschaft dort eine Buchhandlung und Druckerei betrieb.

Zwei neue Krippen in der Ausstellung in Minderoffingen integriert

Neben den beiden großen Krippen, die nun in die Ausstellung integriert wurden, zeigt Leonhard Rauwolf zum anderen eine Auswahl von alpenländischen, orientalischen und Rieser Heimatkrippen. Krippenbegeisterte, vor allem Kinder werden von der großen Vielfalt und den Ideen der von Rauwolf gebauten Bauwerke begeistert sein. Alle Exemplare tragen die unverwechselbare Handschrift des Krippenbaumeisters, die sich durch die Auswahl der verwendeten zum Teil natürlichen Baumaterialien, der Farbgebung und die immer wieder anderen Figuren in verschiedenen Größen in allen Krippen auszeichnen. In der Krippenbauwerkstatt sind auch Krippenfiguren und Weihnachtsaccessoires in großer Auswahl zu entdecken.

Künstler und Kirchenmaler Petr Rusak malte den Hintergrund für die beiden neuen Krippen. Foto: Richard Lechner

Neben den Krippenbauwerken wartet die Ausstellung mit wertvollen und unbedingt sehenswerten Dioramen zur Leidensgeschichte Jesu mit Figuren aus der sizilianischen Werkstatt von Angela Tripi auf. Die Krippenbauwerkstatt ist unmittelbar gegenüber der Kirche zu finden.

Wer die Krippenbauwerkstatt und die große Ausstellung mit der Familie oder allein besuchen möchte, kann Termine unter Mobil 0151/59933871 oder Festnetz 09087/500 vereinbaren. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.