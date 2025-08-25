G‘friere Minderoffingen: Seit 25 Jahren Treffpunkt für die Dorfjugend

Sei es zum gemütlichen Zusammensitzen beim Stammtisch unter der Woche, zum Vorglühen vor der Party oder bei den jährlichen Veranstaltungen wie dem Dorffest oder der Nikolaus-Fete – bei der G‘friere trifft sich das ganze Dorf, erzählt Peter Ostermeier, der erste Vorsitzende des G‘friere Minderoffingen e.V. Auch wem es nach einer Fete noch nicht genug ist, schaue spätnachts noch beim Treffpunkt der Dorfjugend vorbei. Doch nicht nur die Jungen kommen zum geselligen Beisammensein, auch Leute im mittleren Alter, die schon Kinder haben, sind fester Bestandteil der Gemeinschaft, sagt Jasmin Jaumann, Beisitzerin im Vorstand. „Die 40-Jährigen gehören genauso dazu wie die 20-Jährigen“, betont sie. „Jeder ist willkommen.“

