Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Minderoffingen feiert 25 Jahre G‘friere beim Dorffest

Minderoffingen

G‘friere Minderoffingen: Seit 25 Jahren Treffpunkt für die Dorfjugend

Beim Dorffest am 30. und 31. August feiert die G‘friere ihr Jubiläum. Vereinsmitglieder erklären, warum der Treffpunkt für das Dorfleben so wichtig ist.
Von Anna-Lena Schachtner
    • |
    • |
    • |
    Zum 25-jährigen Jubiläum erklären drei Vereinsmitglieder, warum die Gfriere für das Dorfleben in Minderoffingen so wichtig ist: Erster Vorsitzender Peter Ostermeier (links) und die Beisitzer im Vorstand Jasmin Jaumann und Lorenz Neureither.
    Zum 25-jährigen Jubiläum erklären drei Vereinsmitglieder, warum die Gfriere für das Dorfleben in Minderoffingen so wichtig ist: Erster Vorsitzender Peter Ostermeier (links) und die Beisitzer im Vorstand Jasmin Jaumann und Lorenz Neureither. Foto: Anna-Lena Schachtner

    Sei es zum gemütlichen Zusammensitzen beim Stammtisch unter der Woche, zum Vorglühen vor der Party oder bei den jährlichen Veranstaltungen wie dem Dorffest oder der Nikolaus-Fete – bei der G‘friere trifft sich das ganze Dorf, erzählt Peter Ostermeier, der erste Vorsitzende des G‘friere Minderoffingen e.V. Auch wem es nach einer Fete noch nicht genug ist, schaue spätnachts noch beim Treffpunkt der Dorfjugend vorbei. Doch nicht nur die Jungen kommen zum geselligen Beisammensein, auch Leute im mittleren Alter, die schon Kinder haben, sind fester Bestandteil der Gemeinschaft, sagt Jasmin Jaumann, Beisitzerin im Vorstand. „Die 40-Jährigen gehören genauso dazu wie die 20-Jährigen“, betont sie. „Jeder ist willkommen.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden