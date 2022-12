Mopedfahrer verunglückt bei Minderoffingen

Ein 16-Jähriger ist am Dienstag zwischen Geislingen und Minderoffingen unterwegs. Nachdem er die Kontrolle verliert, schanzt er in einen Bach.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Geislingen (Baden-Württemberg) und Minderoffingen ist am Dienstagnachmittag ein 16-Jähriger ohne Fremdbeteiligung von seinem Leichtkraftrad gestürzt. Aus Unachtsamkeit, so berichtet es die Polizei, geriet der Jugendliche nach links in einen Grünstreifen. Nachdem er die Kontrolle über seine Maschine verloren hatte, schanzte er direkt in einen Bach.

Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus Nördlingen. Am Zweirad entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. (AZ)