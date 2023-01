Versenkter Traktor in Minderoffingen: Die Spur führt nach Baden-Württemberg

Die Polizei sucht noch immer nach den Tätern, die auf dem Areal einer Biogasanlage in Minderoffingen einen massiven Schaden verursacht haben.

Die Ermittlungen nach den Vorfällen auf einer Minderoffinger Biogasanlage am zweiten Weihnachtsfeiertag dauern an. Die Geschichte über den Unbekannten, der einen Traktor in einem Löschweiher versenkt und mit einem Frontlader ein Eisentor umgefahren hat, um sein Auto zu befreien, hat große Wellen geschlagen. Verursacht wurde ein Schaden in Höhe von mindestens 350.000 Euro. Inzwischen ist auch bekannt, was auf den Videoaufnahmen zu sehen ist – und vor allem, was nicht.

"Reges Treiben" mitten in der Nacht auf dem Hof einer Biogasanlage

Als "reges Treiben" bezeichnet Nördlingens Polizeichef Walter Beck die Vorgänge, die in der Nacht gegen 2.40 Uhr ihren Lauf nahmen. Zunächst wurde den Betreibern der Biogasanlage eine Störung auf deren Handys gemeldet. Diese wiederum wurde daraufhin um etwa 3 Uhr nachts überprüft. Die Betreiber fuhren zur Anlage zwischen Fremdingen und Minderoffingen, um zu kontrollieren, weshalb der Alarm losging. Die Zuständigen machten sich anschließend wieder auf den Heimweg und fuhren vom Gelände, denn an der großen Anlage schien alles in Ordnung zu sein.

Die Auswertung der Videoüberwachung ergab, dass kurz, nachdem die Berechtigten das Gelände verlassen hatten, ein fremder Pkw auf das Areal der Anlage fuhr. Dies wiederum war möglich, da das Tor verzögert schloss. Doch nicht alle Bilder der Kamera lassen auf die Informationen schließen, die sich die Polizei erhoffte, um die Schuldigen zu überführen. So ist das Tatfahrzeug auf den Aufnahmen nicht hundertprozentig identifizierbar. Um detailliertere Ergebnisse zu erhalten, werden nun Spezialisten des bayerischen Landeskriminalamtes ( LKA) zur Auswertung der Bildsequenz eingeschaltet. Durch die Videoauswertung des LKA und die anschließenden Zeugenvernehmungen erhofft sich die Nördlinger Polizei konkrete Hinweise zum Tatablauf und zu den beteiligten Personen.

Polizei geht inzwischen von mehreren Tätern aus

Die Polizei ist sich den Angaben zufolge inzwischen auch sicher, dass zur tatrelevanten Zeit mehrere Personen auf oder am Gelände in Minderoffingen unterwegs waren. Entsprechende Hinweise würden den Beamten hierzu vorliegen. Nachdem die Täter das Eisentor umgefahren haben, sollen sie in Richtung Baden-Württemberg geflüchtet sein.

Ermittelt wird nach wie vor wegen Sachbeschädigung. Der verursachte Schaden wird auf mindestens 350.000 Euro geschätzt. Außerdem liegt Hausfriedensbruch vor. Wer Hinweise zur Tat in den frühen Morgenstunden des 26. Dezembers machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden.

Lesen Sie dazu auch