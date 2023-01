Verwüstete Biogasanlage: Nach wilden Spekulationen stehen die Täter fest

Plus In der Nacht auf den 26. Dezember legen Unbekannte auf einem Hof bei Minderoffingen eine beispiellose Fahrt der Verwüstung hin. Jetzt sind die Täter bekannt.

Was in der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag auf einem Hof bei Minderoffingen vorging, ergäbe Stoff für die Fortsetzung eines Eberhofer-Romans: Nach Leberkäs-Junkie und Kaiserschmarrn-Drama käme dann der Rieser Bauerntorten-Blues oder das Kartoffelsalat-Chaos. Während einer Spritztour blieb ein Auto stecken, danach wurde ein Traktor versenkt, mit einem Radlader ein Eisentor durchbrochen, die Verursacher machten sich auf und davon. Nach Spekulationen und Falschverdächtigungen stehen jetzt die Missetäter fest. Entscheidend dafür war nicht nur ein hartnäckiger Polizist, sondern auch "Kommissar Zufall".