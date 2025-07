Der landkreisweit beste Absolvent kommt von der Mittelschule Deiningen

„Wir haben gelacht, gezweifelt, gekämpft – und am Ende gemeinsam gewonnen. Dieser Abschluss gehört uns allen.“ Unter diesem Motto haben sich 14 Mittelschülerinnen und Mittelschüler in Deiningen auf ihren offiziell letzten Schultag gefreut. Die Feierlichkeiten begannen mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Martin, welcher vom evangelischen Pfarrer Heiko Seeburg und dem katholischen Gemeindereferenten Martin Mayer gestaltet wurde. Anschließend wurde, begleitet von Musiklehrerin Annette Genck, in der Aula der Deininger Schule weitergefeiert.

Schulleiterin Sabine Steichele sowie Deiningens Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Wilhelm Rehklau begrüßten die stolzen Eltern, ihre Kinder und weitere Gäste. Auch die Klassenleiterin der 9. Klasse, Carola Lichtenwalter, ließ noch einmal die vergangenen beiden Jahre mit ihrer Klasse Revue passieren. Ihre „Truppe“ sei eine besondere gewesen und sie habe „die Zugfahrt ihrer Reisegruppe durch die Schulzeit gerne als Reisebegleiterin unterstützt“. Auch Theresa Grimm, Schülersprecherin und Klassensprecherin der 9. Klasse, hatte eine kurzweilige Rede vorbereitet und berichtete sehr souverän aus der Schulzeit und vom Endspurt in der letzten Jahrgangsstufe.

Mittelschule in Deiningen verabschiedet die Neuntklässler

Danach wurden die Schülerinnen und Schüler geehrt und erhielten ihre Abschlusszeugnisse. Neun der 14 Schülerinnen und Schüler schafften ihren Abschluss mit 3,0 oder besser und haben so den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule erworben. Besonders beachtlich waren die Leistungen von zwei Schülern, die sich nun Jahrgangsbeste nennen können. Moritz Besel erreichte einen Schnitt von 1,5, Oliver Grimm sogar einen von 1,1 und darf sich zusätzlich zum Titel des Schulbesten auch als landkreisbester Absolvent über einen Sonderpreis der Schule sowie des Schulverbandes freuen.

Bevor die Feiernden abschließend im Foyer der Schule zusammenkamen, wo ein vielfältiges Buffet auf sie wartete, wünschte auch Andrea Schick-Grimm als Vertreterin des Elternbeirates den Schulabgängerinnen und Schulabgängern alles Gute für ihre Zukunft.