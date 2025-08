Das Leben als Navi: Mittelschule Oettingen verabschiedet ihre Absolventen

Die Schülerinnen und Schüler der diesjährigen Abschlussklassen der Mittelschule Oettingen wurden am vergangenen Donnerstag mit einem Festakt verabschiedet. Dieser begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakob, der von Gisela Münderlein geführt wurde. Die Anwesenden stellten dabei das Leben als langen Weg dar, bei dem das Navi immer wieder Überraschungen und Wendungen bereithält.

Im Anschluss wurden die Absolventinnen und Absolventen, deren Angehörige und die Lehrkräfte von Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg im Festsaal des fürstlichen Residenzschlosses Oettingen begrüßt. Neben Glückwünschen gab er den jungen Menschen auch Ratschläge mit auf den Weg. Rektorin Ursula Hertle gratulierte in ihrer darauffolgenden Ansprache den jungen Menschen freudig zu den guten Leistungen. Das Leben sei eine lange Reise, bei der jetzt mit dem Erwachsenwerden eine neue Etappe beginnt. Die Schule habe dabei geholfen, die Schülerinnen und Schüler für diesen nächsten Lebensabschnitt vorzubereiten, so die Schulleiterin. In Vertretung für den Schulverbandsvorsitzenden und Bürgermeister Thomas Heydecker bekräftigte Markus Eisenbarth, Zweiter Bürgermeister, in seiner Rede, dass man sich in allen Lagen auf das Leben einlassen und dabei immer authentisch bleiben solle. Elternbeiratsvorsitzender Armin Sailer beglückwünschte die Jugendlichen und betonte, dass sie sehr stolz auf ihre erreichten Leistungen sein können.

Das sind die besten Absolventen der Mittelschule Oettingen

Begleitet von großem Applaus betraten dann die Hauptakteure die Bühne: Die Jahrgangsbesten wurden an diesem Abend geehrt und mit Preisen bedacht. Den besten Mittleren Abschluss – sogar im ganzen Landkreis – schafften Verena Demski und Marianne Venzke, gefolgt von den Zweitbesten Sebastian Schwan und Dzhuli Slavcheva. Lotte Großhauser holte sich den dritten Rang. Den besten Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule erreichte Emma Gutmann. Den zweitbesten Abschluss holte sich Luka Haas, Drittbeste wurden Alexandra Ufer und Jannik Miller. Vor der Zeugnisübergabe gab es noch einfühlsame Worte der Klassenlehrerinnen und -lehrer Marion Leister, Michael Turan und Elisa Sefranek sowie eine humorvolle Parodie des Klassenlehrers Matthias Helbig. Am Schluss richtete noch die Schülervertretung der Abschlussklassen einige Worte an die Gäste. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch ein Bläser-Ensemble und die Lehrerband, geleitet von Klaus Herrmann. Den Rest des Abends wurde im neuen Kronensaal Oettingen gefeiert.

