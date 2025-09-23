Jetzt gibt es auch in diesem Teil des Rieses ein Handynetz

Rund um die beiden Oettinger Stadtteile Niederhofen und Erlbach war bisher das Telefonieren mit dem Smartphone so gut wie nicht möglich. Das hat sich jetzt geändert: Nach einigen Jahren Vorlauf ist vor Kurzem auf einer Anhöhe nahe des Sportplatzes des SV Niederhofen-Ehingen ein 40 Meter hohen Mobilfunkmast in Betrieb genommen worden.

Genutzt wird er von den drei großen Anbietern Telekom, Vodafone und Telefonica (O 2 ), wobei Vodafone die Federführung beim Bau übernommen hatte. Die Kosten belaufen sich auf 457.000 Euro. Der Staat fördert das Projekt mit 354.000 Euro. Die restlichen 100.000 Euro trägt die Stadt Oettingen, die das Vorhaben nachdrücklich vorangetrieben hat. Der Vertreter von Vodafone, Samuel Müller, räumte bei der Einweihung ein, dass sein Unternehmen das Projekt aus wirtschaftlichen Gründen auf eigene Kosten nicht verwirklicht hätte. Mobilfunk bedeute zum einen für die Bürgerinnen und Bürger Lebensqualität. Andererseits profitiere die Wirtschaft davon, so Müller. Hinzu komme der Sicherheitsaspekt: In Notfällen könne schnell Hilfe angefordert werden. Mit dem Mobilfunkdienst Cell Broadcast bestehe zudem die Möglichkeit, die Bevölkerung bei Gefahrenlagen wie Großbränden zu warnen. Müller erwähnte die zunehmende Nutzung des 5G-Netzes, um in den sozialen Medien aktiv zu sein oder Videos in HD-Qualität anzuschauen. Dieser starken Nachfrage trage Vodafone Rechnung, indem immer mehr Funklöcher geschlossen und mobile Datenautobahnen ausgebaut würden.

Endlich ein Handynetz zwischen dem Schaffhäuser Hof und Fremdingen

Bürgermeister Thomas Heydecker freute sich auf der einen Seite, dass es nach vielen Jahren endlich gelungen sei, für die Bereiche Niederhofen und Erlbach Mobilfunk möglich zu machen. Der Rathauschef verwies gleichzeitig darauf, dass es eigentlich nicht die Aufgabe von Städten und Gemeinden sei, sich am Aufbau einer Mobilfunkinfrastruktur finanziell zu beteiligen. Dennoch bringe diese einen unbestreitbaren Mehrwert, betonte Heydecker. Fahrt aufgenommen habe das Projekt vor zwei Jahren bei einer Bürgerversammlung in Niederhofen, wo sich die Bürgerschaft klar für ein funktionierendes Mobilfunknetz ausgesprochen habe. Bernhard Raab, Stadtrat und Ortsbeauftragter von Niederhofen, nannte die neue Station ein „Leuchtturmprojekt“, an dem sich andere Kommunen ein Vorbild nehmen sollten. Damit werde eine „tote Zone“ auf der Strecke zwischen dem Schaffhäuser Hof und Fremdingen beseitigt.

Mit einem Mobilfunkmast nahe des Stadtteils Heuberg werde es vorläufig nichts, erklärte Rathauschef Heydecker auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Privatunternehmen, das dort tätig werden wollte, habe sich wieder zurückgezogen.