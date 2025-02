Neu in der Nördlinger Altstadt: Shoppen und feiern

Die ersten Frühlingsblüher spitzeln aus dem Boden, die Sonne strahlt vom Himmel und es bleibt auch länger hell: Bald ist auch dieser Februar geschafft und es wird endlich wieder wärmer. In den Nördlinger Geschäften ist bereits die Frühjahresmode eingezogen. Was in dieser Saison Trend ist, das gibt es auch auf einer Modenschau zu sehen, verrät Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins „Nördlingen ist‘s wert“. Derzeit laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen für die große Schau.

