Mönchsdeggingen

vor 18 Min.

Almarin, Kloster, Ortsbild: Der Fahrplan für die nächsten 20 Jahre

Mit oberster Priorität im Bereich Ortsbild wurde in Mönchsdeggingen die Sanierung denkmalgeschützter und den Ort prägender Gebäude versehen sowie die Entwicklung eines Nutzungskonzepts für das geschlossene Bad Almarin (Foto) und das Benediktinerkloster.

Plus Im Rahmen der Ortsentwicklung beschließt der Gemeinderat Mönchsdeggingen eine Liste mit öffentlichen Baumaßnahmen. Für das Almarin soll ein Nutzungskonzept erarbeitet werden.

Von Matthias Link

In Mönchsdeggingen geht es mit der Entwicklung des Kernorts weiter. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine lange Liste mit öffentlichen Baumaßnahmen verabschiedet, die in den nächsten 15 bis 20 Jahren umgesetzt werden sollen. Diese Liste ist Teil des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK). Ein solches Konzept muss angefertigt werden, damit die Gemeinde und Privatpersonen Fördermittel aus der Städtebauförderung für öffentliche und private Baumaßnahmen erhalten können.

