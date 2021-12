Mönchsdeggingen

vor 46 Min.

Almarin: Was seit der Aktionswoche 2018 geschah

Plus Gefeierte Wiedereröffnung, Streit um Betriebskosten - in dreieinhalb Jahren seit der kurzen Wiedereröffnung des Almarin ist viel passiert. Ein Rückblick.

Der Traum, er lebte schon lange. Am 2. April 2018 wurde er Wirklichkeit. Nach monatelanger Vorbereitung eröffnete das Almarin in Mönchsdeggingen wieder, zumindest für eine Woche. Die Sonne schien, das Bad war gut besucht, wie unsere Redaktion damals berichtete. All die Mühen der Helfer, auch in den darauffolgenden Jahren, scheinen im Landkreis nichts haben bewirken können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen