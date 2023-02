Suche nach einem vermissten Ehepaar: So lief die Großübung der DLRG ab

Die DLRG aus Mönchsdeggingen übt mit anderen Ortsverbänden den Ernstfall: Rund 40 Einsatzkräfte suchen im Weiher und im Almarin nach Vermissten.

Um 13.34 Uhr erreichte am Samstag eine Einsatzmeldung die Ortsverbände der DLRG aus Mönchsdeggingen, Nördlingen und die Rettungshundestaffel der DLRG Augsburg. Vermisst wurde ein älteres Ehepaar. Der Mann wurde zuletzt an einer Wegkreuzung im Wald in Richtung Prälatenweiher gesichtet, von der Ehefrau fehlte jegliche Spur. Solche Einsatzmeldungen sind im echten Leben keine Seltenheit für die rund 40 Hilfskräfte der verschiedenen Ortsgruppen. Um bestmöglich auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, wurde am Samstag in Mönchsdeggingen ein solcher Einsatz als Übung inszeniert, um verschiedene Szenarien durchspielen zu können.

32 Bilder Retter üben den Notfall: Wenn verletzte Personen gesucht werden Foto: Dieter Mack

Im Prälatenweiher nahe Mönchsdeggingen wurde vor Übungsbeginn eine Puppe versenkt, die die Einsatztaucher aus dem Wasser bergen mussten. Dabei war eine reibungslose Kommunikation zwischen Taucher und Signalmann wichtig, um auch unter Wasser kommunizieren zu können.

DLRG-Übung: Rund 40 Einsatzkräfte in Mönchsdeggingen unterwegs

Zeitgleich fand eine Vermisstensuche statt, die sich neben der vermissten Ehefrau auf zwei Kinder erweiterte, die ebenfalls im Übungsszenario eingeplant waren. Die Retter arbeiten gemeinsam gegen die Zeit, um die Personen so schnell wie möglich zu finden. Zur Unterstützung der Vermissten wurden Flächenhunde der DLRG Augsburg eingesetzt. Diese Hunde können nach einer dreijährigen Ausbildung Personen in unterschiedlichsten Gebieten aufspüren und eignen sich vor allem für undurchsichtiges Gelände, wie beispielsweise große Waldflächen, Maisfelder, große Industriebereiche oder Trümmergebiete.

Zuletzt fanden sich alle Retter am Almarin zusammen. Dort wurde mithilfe der Strömungsretter eine Abseilstelle aufgebaut, um die Retter und die Rettungshunde sicher in das Gebäude zu bringen, das aufgrund der erschwerten Witterungsverhältnisse nur gesichert betreten werden konnte. Aufgrund eines inszenierten Oberschenkelbruchs wurden nicht nur das sichere Transportieren von verletzten Personen in engen Räumen geübt, sondern zeitgleich auch noch die Erstversorgung unter erschwerten Bedingungen.

Im Prälatenweiher nahe Mönchsdeggingen wurde nach einer Person gesucht. Dazu wurde eine Puppe versenkt. Foto: Dieter Mack

Solche Übungen dienen neben dem Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Ortsgruppen auch der Routine, um mit solchen Ausnahmesituationen umgehen zu können. Darunter fällt die richtige Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung, die richtige Kommunikation über Funk und eine richtige Verwendung der Einsatzmittel, teilt die DLRG Mönchsdeggingen mit.

Eine abschließende Nachbesprechung der Übung diente dem Zweck, dass Fehler erkannt und korrigiert werden, um für den Ernstfall optimal vorbereitet zu sein. (AZ)