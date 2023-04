Wann man auf dem neuen Radweg von Mönchsdeggingen bis Bissingen radeln kann

Plus Der Bau des Radwegs Mönchsdeggingen – Untermagerbein – Burgmagerbein – Bissingen soll im Juli beginnen. Jetzt, zu Ostern, bietet die Gemeinde Besonderes.

Das Radwegprojekt in Mönchsdeggingen kommt voran. Der Gemeinderat hat am Dienstag den vorzeitigen Beginn des etwa drei Kilometer langen Radwegausbaus zwischen Mönchsdeggingen, Untermagerbein und der Landkreisgrenze bei Burgmagerbein einstimmig beschlossen. Der Radweg soll anschließend weiter nach Bissingen führen, womit eine landkreisübergreifende Lücke geschlossen wird. Die Regierung von Schwaben erteilte der Gemeinde eine Genehmigung für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn auf Grundlage einer Förderung nach dem Bayerischen Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (BayFAG). Danach werden 80 Prozent der Gesamtkosten von 1,5 Millionen Euro vom Freistaat übernommen. Die Gemeinde möchte Mitte Juli mit dem Bau des Radwegs beginnen, vor Ende Oktober soll er fertig sein.

Die Gemeinde Bissingen ist ebenfalls noch im Planungsstadium für ihr Teilstück bis zur Landkreisgrenze. Der Weg wird von Mönchsdeggingen an am Waldrand entlang verlaufen und durch Untermagerbein hindurchführen, wo es auch eine E-Bike-Ladestation gibt.