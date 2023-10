Bei Streit wird Verkehrsschild beschädigt

Ein Paar streitet sich auf dem Heimweg – der Mann ist so erbost, dass er ein Verkehrsschild umreißt.

Ein Mann und eine Frau sind am Samstag in Mönchsdeggingen auf dem Heimweg von einer Feier in einen Beziehungsstreit geraten, wie die Polizei berichtet. Hierbei habe der aufgebrachte 31-jährige Mann ein Verkehrszeichen samt der Metallstange umgerissen. Es wurde eine Strafanzeige erstellt. (AZ)