Mönchsdeggingen

17:30 Uhr

Besucherzentrum: Mönchsdeggingen bringt Kloster und Almarin ins Spiel

Das Kloster in Mönchsdeggingen ist ein möglicher Standort für das Geopark Ries Besucherzentrum.

Plus Mönchsdeggingen möchte Standort für das Geopark-Ries-Besucherzentrum werden. Neben dem Kloster kommt auch das Almarin-Areal infrage. Es gibt offene Fragen.

Nun ist es offiziell: Die Gemeinde Mönchsdeggingen bewirbt sich als Standort für das Geopark-Ries-Besucherzentrum. Dass es so kommt, ist keine Überraschung. Schließlich war dieses Projekt erst im Zusammenhang mit einer möglichen Reaktivierung des Almarin aufgekommen. Das spielt derzeit in den Überlegungen keine Rolle mehr, doch das Besucherzentrum würde der Gemeinderat dennoch gerne im Ort sehen. In nichtöffentlicher Sitzung Ende 2021 hatte der Gemeinderat die Bewerbung beschlossen, nun informierte die Gemeinde darüber.

