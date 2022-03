Chöre starten mit den Proben – doch in Mönchsdeggingen bleibt es still

Plus Gemeinsames Singen war wegen der Corona-Pandemie lange nicht möglich. Jetzt starten die Chöre wieder mit den Proben. Doch alle kämpfen mit Problemen.

Erst verlor der Gesangverein Mönchsdeggingen seine Chorleiterin, dann kam Corona. Und so sieht es um die Zukunft des Chores, der heuer eigentlich seinen 75. Geburtstag feiern würde, nicht zum Besten aus. Vereinsvorsitzende Anna Riedelsheimer sagt: "Ich will nicht im 75. Jahr sagen müssen, dass wir den Chor auflösen." Nicht nur die Mönchsdegginger hat die Pandemie aus der Bahn geworfen, auch andere Sängergruppen starten erst langsam wieder.