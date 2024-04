Dafür gibt die Gemeinde Mönchsdeggingen 2024 Geld aus

Im Gemeinderat wird der Haushalt für dieses Jahr verabschiedet. Noch ist nicht klar, ob die Gemeinde einen neuen Kredit braucht. Die Pflichtausgaben steigen.

Der Gemeinderat Mönchsdeggingen hat einstimmig die Haushaltsplanung für 2024 verabschiedet. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sollen in diesem Jahr bei 2,7 Millionen Euro liegen. Für Investitionen sind 5,5 Millionen Euro vorgesehen. Vergangenes Jahr wurde für Investitionen kein Kredit in Anspruch genommen. Ob das dieses Jahr ebenso sein wird, ist offen, erläuterte Bürgermeisterin Karin Bergdolt. Daher ist auch in diesem Haushalt wieder eine Ermächtigung zur Kreditaufnahme vorgesehen, zusammen mit der „nicht verbrauchten“ Summe von 2023 liegt sie bei fast 2,7 Millionen Euro.

Was hat sich verändert bei den Einnahmen und Ausgaben? Bei den Pflichtaufgaben, also dem Verwaltungshaushalt weist die Bürgermeisterin unter anderem auf den Rückgang der Schlüsselzuweisungen hin und die Steigerung bei Personalkosten und Umlagen, die an den Landkreis gezahlt werden müssen. Auch wenn sich die Einkommenssteuer erhöht hat, bleibt ein Defizit im Verwaltungshaushalt von 58.000 Euro.

Radweg zwischen Mönchsdeggingen und Untermagerbein

Die Gemeinde investiert seit einigen Jahren in verschiedene größere Projekte, so Karin Bergdolt. Beispiele sind die Erschließung von Baugebieten, Kanalsanierungen und die Anschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen. Dafür werden etwa acht Millionen Euro ausgegeben. Abgeschlossen wird in diesem Jahr der Bau des Radweges zwischen Mönchsdeggingen und Untermagerbein. Die Einweihung findet im Sommer statt. Wie in vielen anderen Gemeinden auch führt die verspätete Auszahlung der zugesagten Zuschüsse für die Kanalsanierungen zu Engpässen im Haushalt. Doch insgesamt gäbe es keinen Grund für eine „pessimistische Prognose“, so Bergdolt.

Die Leader-Arbeitsgemeinschaft (LAG) Monheimer Alb – AltmühlJura wurde von Melanie Pruis-Obel, Leiterin der Geschäftsstelle, vorgestellt. Es stehen in der neuen Förderperiode deutlich mehr Mittel zur Verfügung, so Pruis-Obel. Mönchsdeggingen ist seit 2014 Mitglied in der LAG und hat unter anderem 2018 Mittel für die Machbarkeitsstudie Almarin erhalten. Weitere Projekte werden folgen, so die Bürgermeisterin. In Vorbereitung ist schon ein Antrag für ein Einsatzzentrum Katastrophenschutz durch die DLRG in Mönchsdeggingen.