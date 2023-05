Mönchsdeggingen

Dafür gibt Mönchsdeggingen in diesem Jahr Geld aus

Plus Im Gemeinderat Mönchsdeggingen geht es um die Finanzen für das kommende Jahr. Eines der größten Projekte wird der neue Radweg in Richtung Bissingen.

Bevor es an den Haushalt ging, gab Bürgermeisterin Karin Bergdolt folgende Entscheidung bekannt: Der Fest- und "Dorfmarkt"-Platz Schafstadl in Mönchsdeggingen wird weiter aufgewertet. Dort werden die notwendigen Kanal- und Wasseranschlüsse verlegt. Außerdem bedankte sich die Bürgermeisterin bei ihrem Rat, dass es reibungslos geklappt habe, erstmals alle Unterlagen für die Gemeinderatssitzung nur noch digital zu übermitteln. "Auch hier können wir Ressourcen sparen", freute sich Karin Bergdolt. Um dann gleich in den Haushalt einzusteigen.

Der war zwar im Rat schon beraten worden, einige notwendige Änderungen mussten aber noch eingepflegt werden. Das war zwischenzeitlich geschehen und Bergdolt erläuterte die aktuellen Planstände in Vermögens- und Verwaltungshaushalt. Zunächst die Ausgaben: Die anteiligen Kosten für die Kläranlage Möttingen steigen nach der aktuellen Hochrechnung des Ingenieurbüros auf 875.000 Euro. Die Mehrkosten für die Kanalsanierung in der Alemannen-/Mühlstraße belaufen sich auf 108.000 Euro. Die Baumaßnahme Radweg nach Bissingen wird in diesem Sommer in einem Zug erledigt, sodass die Kosten dafür gänzlich in 2023 anfallen, 1,5 Millionen Euro.

