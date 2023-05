Das steht beim Spiel ohne Grenzen 2023 in Mönchsdeggingen an

In Mönchsdeggingen findet am Pfingstwochenende das internationale Spiel ohne Grenzen statt. Die Veranstalter versprechen ein großes Erlebnis.

Am Ende waren es sieben Punkte. Beim letzten Spiel ohne Grenzen 2019 in Mönchsdeggingen hat die Mannschaft Mönchsdeggingen B mit 87 von 105 möglichen Punkten den Titel gewonnen. Auf dem zweiten Platz landete die Mannschaft Mönchsdeggingen C, mit 80 Punkten. Nach einer vierjährigen Zwangspause geht es dieses Pfingstwochenende wieder los.

Das Spiel ohne Grenzen kann auf eine lange Tradition zurückblicken: 1969 wurde der Grundstein für die Veranstaltung gelegt. Der evangelische Pfarrer Hans-Gerhard Reutner gründete das Spiel ohne Grenzen. Zu Beginn war es ein Wettkampf zwischen den evangelischen und katholischen Jugendgruppen aus der Umgebung. Dabei wurde deren Können bei originellen sportlichen Wettkämpfen auf die Probe gestellt. Laut der Veranstalter wurde der Wettkampf 1975 das erste Mal mit internationaler Beteiligung durchgeführt.

Spiel ohne Grenzen bietet Programm von Freitag bis Sonntag

Wie das Orga-Team mitteilt, wird dieses Jahr am Freitag, 26. Mai, um 21 Uhr auf dem Sportgelände vom TSV Mönchsdeggingen mit einer Indoor-Hot-Pool-Party im Festzelt gestartet. Für die richtige Stimmung sorgen zwei DJs. Auch wenn die offizielle Anreise der Teams erst bis spätestens Samstag um 12 Uhr festgelegt ist, werden sich die teilnehmenden Teams die Feier am Freitag sicherlich nicht entgehen lassen. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es am Samstagnachmittag dann eine sogenannte "Spiele-Demo", bei der die Spiele des Sonntags erklärt und vorgeführt werden.

Beim Spiel ohne Grenzen kann jede Mannschaft mitmachen, die aus mindestens zehn Leuten besteht. Am Samstagabend geht es dann mit dem Live-Show-Abend weiter. Bei dem müssen alle Mannschaften eine Einlage vorführen, die mit in die Bewertung einfließt. Dabei ist der Fantasie keine Grenze gesetzt: Egal ob Tanz-, Sketch- oder Gesangseinlage, alles ist erlaubt. Die beste Einlage bekommt außerdem einen Wanderpokal. Musikalisch begleitet wird der Abend von Thorsten Engel.

Der Sonntagmorgen wird mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt eingeläutet. Ab 11.30 Uhr erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Mittagsangebot. Um 13 Uhr geht es dann mit der Hauptattraktion weiter: Die Mannschaften ziehen, begleitet vom örtlichen Musikverein und den Guggamusikern, in das Stadion ein.

Internationale Mannschaften sind auch dabei in Mönchsdeggingen

Dieses Jahr werden wieder internationale Mannschaften teilnehmen, weshalb die Nationalhymnen gespielt werden. Um 14 Uhr erfolgt dann der offizielle Startschuss zur Eröffnung der Spiele. Unter den strengen Augen der Jury werden dann alle Spiele durchgeführt, bei denen die Teams ihr Geschick auf dem Boden, im Wasser und in der Luft beweisen müssen. Die Gewinnerteams werden am Sonntagabend um 20.30 Uhr im Festzelt bekannt gegeben und gebührend gefeiert. Für einen schönen Abschluss wurde die Band "Rieser Lumpen" engagiert.