Diakonieverein Mittleres Ries bestätigt Vorstand

Bei der Mitgliederversammlung des Diakonievereins Mittleres Ries in Mönchsdeggingen bestätigten die versammelten Mitglieder Pfarrer Heiko Seeburg und Pfarrer Friedrich Martin als Vorsitzende sowie Sonja Rögele als Kassier. Stationsleiter der Diakoniestation in Deiningen Adrian Wörle informierte über die aktuell großen Herausforderungen der Station. Vor allem der akute Personalmangel, von dem die Pflege flächendeckend betroffen ist, macht auch vor Deiningen nicht halt. So konnten auch in diesem Jahr nicht alle Patientenanfragen angenommen werden, was Wörle persönlich sehr bedauert. Optimistisch macht Wörle die aktuell - auch durch die Unterstützung des Diakonievereins - finanziell gute Lage der Station sowie die Motivation des Pflegeteams. Pfarrer Seeburg forderte die versammelten Mitglieder auf, bei ihren Kindern und Enkeln für einen Beruf in der Pflege zu werben und sie zu einer Mitgliedschaft im Diakonieverein zu überzeugen. Ortsvorsteherin Helene Sacher mahnte als Schlusswort: "Auch wenn wir das Thema Pflege weit von uns wegschieben - irgendwann holt es uns ein."

