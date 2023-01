Einbruch in Mönchsdeggingen scheitert

Unbekannte wollten in ein Geschäft ins Mönchsdeggingen eindringen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine oder mehrere unbekannte Personen haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in ein Geschäft in der Römerstraße in Mönchsdeggingen einzubrechen. Das Vorhaben gelang jedoch nach Angaben der Polizei nicht. Der Einbrecher hinterließ aber mehrere Hebelspuren und verursachte so einen Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.