Mönchsdeggingen

19:00 Uhr

Festivalstimmung beim Spiel ohne Grenzen 2023 in Mönchsdeggingen

Plus Am Pfingstwochenende hat in Mönchsdeggingen das Spiel ohne Grenzen stattgefunden: Das erste Mal ohne den Erfinder. Der Pokal bleibt in der Region.

Von Nicolas Friese

Neben der riesigen Rutsche, die in ein mit Wasser gefülltes Becken führt, stehen Türen, gehalten von einem Holzrahmen. Manche sind offen, manche geschlossen. Auf dem Rasen des TSV Mönchsdeggingen ist außerdem ein Netz gespannt. Davor steht ein grüner Käfig aus Metall. Hinter all den auf ersten Blick willkürlich aneinandergereihten Gegenständen steckt ein Plan: 13 Mannschaften haben am Pfingstsonntag am Spiel ohne Grenzen teilgenommen. Dabei geht es darum, mit möglichst viel Geschick durch den Parcours zu kommen. Das Gestalten der verschiedenen Spiele hat viel Zeit und Arbeit in Anspruch genommen, erzählt das Organisationsteam.

Am Samstagabend hört man auf dem Spielfeld noch die Grillen zirpen. In der Ferne ist der Bass einer Musikbox kaum zu überhören: Die Teams, die extra für das Spiel angereist sind, haben auf einer Wiese beim Gelände ihre Zelte aufgeschlagen. Einige proben ihre Showeinlage, andere genießen die letzten Sonnenstunden oder spielen Volleyball. Schon bei der Ausgabe 2019 sind die zugereisten Teams in Zelten untergekommen, erzählt Marion Faul aus dem Orga-Team. Dadurch, dass alle beisammen seien, entstehe eine Festival-Atmosphäre, die die Teams sehr schätzen würden. "Davor haben viele in Mönchsdeggingen geschlafen, bei Gastfamilien."

