Freundschaft verbindet

Begleitet von den Festdamen und angeführt vom Musikverein Mönchsdeggingen ist die FFW Mönchsdeggingen mit ihrer Schirmherrin Julia Stengel und dem Festausschuss bei frostigen Temperaturen zur Wehr nach Möttingen marschiert. Dort hat die Wehr um die Patenschaft zum anstehenden Gründungsfest gebeten. Zahlreich empfing die FW Möttingen um Vorsitzenden Julian Achinger und Kommandant Simon Ganzenmüller mit ihren Festdamen ihre Freunde am Feuerwehrhaus. Große Verbundenheit vereint die beiden Vereine über das Feuerwehrwesen hinaus. Mit diesen Worten begrüßte der Mönchsdegginger Vorstand die Freunde aus Möttingen. Bereits beim 125-jährigen Jubiläum hatte die Wehr die Patenschaft übernommen, diese Tradition will man fortsetzen. Wie es der Brauch gebührt trugen die Vorsitzenden Markus Schäble und Patrick Schick ihren Bittspruch vor. Kniend mussten sie zusammen mit ihrem Festausschuss und einigen Festdamen auf einem Holzbalken ausharren ehe sie erlöst wurden. So leicht wollten es die Möttinger den Bittenden aber nicht machen. Geschick und Ausdauer mussten unter Beweis gestellt werden. Der Umgang mit dem Spreizer war die erste Disziplin die es zu meistern galt. Mit Holzskiern ging es unter musikalischer Begleitung weiter Richtung Bürgerzentrum. Auf dem Weg dorthin mussten weitere Aufgaben erfüllt werden. Angekommen konnten die Mönchsdegginger bei einem letzten Spiel die Gunst der Nachbarwehr erobern und die Zusage zur Patenschaft gewinnen. Glücklich gaben sich die Vorsitzenden die Hand und besiegelten die Patenschaft mit dem Kreuzen ihrer Vereinsfahnen. Mit großer Freude und einer deftigen Brotzeit wurde das Ereignis zusammen gefeiert. Alle freuen sich auf das große Jubiläumsfest vom 16. bis 18. Mai 2025, das mit einem Höhepunkt beginnt, Django3000 gastiert im Ries. Am Samstag heizt Die Bande das Festzelt ein. Den Höhepunkt bildet der Sonntag mit einem großen Festumzug und der Festkapelle aus Mönchsdeggingen. Die Trachtenkapelle Pfahlheim übernimmt den glänzenden Abschluss des Festes.

