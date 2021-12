Friedrich Martin ist der neue Pfarrer für Mönchsdeggingen

Plus Der 57 Jahre alte Friedrich Martin ist der neue evangelische Pfarrer in Mönchsdeggingen-Untermagerbein. Er kürzlich konnte er ein besonderes Fest feiern.

Es gibt einen neuen Pfarrer in Mönchsdeggingen-Untermagerbein: Friedrich Martin. Damit ist die Vakanz dieser Stelle endlich beendet. Doch das Pfarrhaus in Mönchsdeggingen bleibt dennoch leer - und der Grund ist recht romantisch.