Früherer Schulleiter Dieter Schneider wird zum Ehrenbürger ernannt

Beim Neujahrsempfang in Mönchsdeggingen hält Walter Beck die Laudatio auf den neuen Ehrenbürger, den Schulrektor a.D. Dieter Schneider.

Walter Beck, Leiter der Polizeiinspektion Nördlingen, kam am Sonntag die schöne Aufgabe zu, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Dorfvereins Mönchsdeggingen eine von persönlicher Wertschätzung geprägte Laudatio auf seinen früheren Lehrer, Weggefährten und Vereinskameraden Dieter Schneider zu halten. Schneider leitete viele Jahre die ehemalige Grund- und Hauptschule.

Der Gemeinderat ernannte Dieter Schneider beim Neujahrsempfang im Gasthaus Zur Rose zum Ehrenbürger. Es ist die höchste von einer Gemeinde vergebene Auszeichnung für eine Persönlichkeit, die sich in herausragender Weise für den Ort engagiert hat. Dieter Schneider hat sich um Bildung, Breitensport, Gesang, Kultur, Heimat und Natur in seiner Gemeinde verdient gemacht, wie die Gäste von Beck erfuhren. Auch wenn Beck nach eigener Einschätzung wegen des fehlenden musikalischen Talents nicht zu Schneiders Lieblingsschülern zählte, so wusste er Anfang der 1970er Jahre dessen „erzieherischen Humor“ und das Fußballtraining, das Schneider ehrenamtlich im TSV gab, sehr zu schätzen.

Schneider kommt 1969 als Lehrer nach Mönchsdeggingen

Schneider, so führte Beck aus, war 1969 als Lehrer nach Mönchsdeggingen gekommen, eine damalige Modellschule mit vielen Neuheiten. Schneider, der im Altmühltal geboren wurde, kam nach seinem Lehramtsstudium 1959 zunächst nach Schmähingen an die Schule, wo er die Klassen eins bis acht alle in einem Raum unterrichtete, rund 40 Schülerinnen und Schüler. 1964 ging er für fünf Jahre zum Unterrichten nach Argentinien, um sich im Anschluss in Mönchsdeggingen niederzulassen, wo er sich seit seiner Ankunft 1969 im Vereinsleben engagierte. Im TSV Mönchsdeggingen wirkte er als Fußballtrainer und leitete die Abteilung Leichtathletik über 30 Jahre lang. Er gründete auch die Abteilung Ski- und Wintersport und setzte sich für den Ski-Langlauf ein. Seit über 50 Jahren ist Schneider Mitglied im TSV-Vorstand.

Seit seinen Anfängen in Mönchsdeggingen betätigt sich Schneider auch im Gesangsverein, wo er im Tenor singt. Über 30 Jahre lang war er dessen Chorleiter und auch als Vorstand aktiv, seit 2013 ist er Beisitzer. Eine Auszeichnung erhielt er auch für 75 Jahre aktives Singen. Daneben baute er den gemischten Chor auf und kümmerte sich um den Jugendchor.

Gründungsmitglied des Mönchsdegginger Dorfvereins

Den Dorfverein Mönchsdeggingen gründete Schneider 2004 mit, seither wirkt er auch im Vorstand mit. Schneider gab den Anstoß für den Umbau der Dorfmitte und die Einbindung des Dorfbrunnens, für die Aussichtsplattform am Buchberg und für die Realisierung des Geoparkwanderwegs. Auch der Artenschutzturm, den der Dorfverein dieses Jahr bei der alten Trafostation am Buchberg verwirklichen möchte, ist eine Idee Schneiders.

Bei den Vorbereitungen zur 1000-Jahr-Feier Mönchsdeggingens 2007 leitete der Geehrte den Arbeitskreis zur Chronik. Der Erhalt jüdischer Kulturdenkmäler – seit 1684 hatte Mönchsdeggingen eine jüdische Gemeinde – ist Schneider ebenso ein großes Anliegen. Beck würdigte auch Schneiders Tätigkeit in schulischen Gremien und im Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband. Als Hobby-Archäologe, erinnerte sich Beck, habe Schneider einmal beinahe einen Polizeieinsatz ausgelöst, da Passanten eine verdächtig in den Äckern stöbernde Person meldeten – Beck konnte damals den Einsatz jedoch noch verhindern. Nach Erhalt der Ehrenbürger-Urkunde durfte sich Dieter Schneider ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen.