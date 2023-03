Gemeinderat Mönchsdeggingen kann Haushalt noch nicht verabschieden

Plus Nach aktuellem Stand braucht die Riesgemeinde ein neues Darlehen. Daran sei man aber nicht selbst schuld, betont Bürgermeisterin Karin Bergdolt.

Mönchsdeggingen muss neue Schulden machen. Das liegt aber nicht am Wirtschaften der Gemeinde, betonten Zacharias Bschorr von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Ries sowie Bürgermeisterin Karin Bergdolt. Vielmehr seien Zuschüsse bei der Gemeinde noch nicht eingegangen.