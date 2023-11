Kleintransporter und Auto streifen sich bei Mönchsdeggingen

In einer Kurve bei Mönchsdeggingen streifen ein Transporter und ein Auto einander. Beide Beteiligten bleiben unverletzt.

Eine 52-jährige Transporterfahrerin und ein 38-jähriger Autofahrer sind am Dienstag bei Mönchsdeggingen in einen Unfall verwickelt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhren die beiden gegen 13 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Mönchsdeggingen und Untermagerbein. In einer Kurve kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Kollision. Dabei entstand ein Schaden von etwa 350 Euro. (AZ)