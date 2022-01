Lebensmittelladen in Mönchsdeggingen nach über 150 Jahren geschlossen

Plus Die Inhaber der Edeka-Filiale „Nah&Gut“ in Mönchsdeggingen mussten das Geschäft aufgeben. Die Bürgermeisterin würdigt die unternehmerische Leistung.

Die Edeka-Filiale „Nah&Gut“ in Mönchsdeggingen hat geschlossen. Die Eigentümer, die Familie Scheidle, gaben das Geschäft bereits Ende Oktober auf, wie nun bekannt wurde. Der Lebensmittelladen war ein Vollsortimenter, der von Montag bis Samstag geöffnet hatte.