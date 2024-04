Mehrere Streifen rücken zum ehemaligen Freizeitbad nach Mönchsdeggingen aus

Die Videoüberwachung zeichnet laut Polizei mindestens zwei Jugendliche auf. Als die Polizei eintrifft, können sie nicht mehr aufgefunden werden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag konnten über die Videoüberwachung mindestens zwei Jugendliche in dem stillgelegten Freizeitbad festgestellt werden. Beim Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen waren die jugendlichen Täter bereits geflüchtet. Bei der Absuche vor Ort konnte ein frischer Schaden an einem Lüftungsgitter festgestellt werden, der auf ca. 50 Euro geschätzt wird. (AZ)