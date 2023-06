Mönchsdeggingen feiert das Jubiläum des Soldatenvereins groß

Bieranstich, Gottesdienst, Austausch von Fahnenbändern: Der Soldatenverein hat zum 150-jährigen Bestehen viel organisiert. Etwas Besonderes gab es bei den Festdamen.

Mit Standkonzert, Bieranstich durch Bürgermeisterin Karin Bergdolt, Ehrungen verdienter und langjähriger Mitglieder, Gottesdienst mit Austausch von Fahnenbändern an den Patenverein, den Soldaten- und Kameradenverein (SKV) Kleinsorheim, und dem Jubelverein sowie einem Festzug mit Totengedenken am Ehrenmal am Kirchplatz wurde das 150-jährige Gründungsjubiläum des Soldatenvereins Mönchsdeggingen gefeiert.

Der besondere Clou des Organisationsteams um die Vorsitzenden Burkhardt Schmidt (Vorstand) und Bernhard König (Festausschuss) für das Jubiläumsfest waren die Festdamen. Jeweils vier Festdamen des diesjährigen Jubiläums und des vorangegangenen 125-jährigen Gründungsfestes schufen den Rahmen für die Feierlichkeiten. "Eine wunderbare Idee, wir waren alle begeistert davon und verstanden uns prima", zog Festdame Mandy Mittring als Fazit.

Gottesdienst von Pfarrer Friedrich Martin im Festzelt

Die Feierlichkeiten begannen am Samstagabend mit dem Empfang der Vereine und Bieranstich durch Schirmherrin und Bürgermeisterin Karin Bergdolt sowie anschließenden Ehrungen durch die Bayerische Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) und fröhlichem Festabend mit den „Rieser Lumpen“ als musikalischem Höhepunkt. Unter den Leitgedanken „Gerechtigkeit, Frieden und Menschlichkeit“ stellte der evangelische Ortspfarrer Friedrich Martin den Gottesdienst im Festzelt, musikalisch begleitet vom Posaunenchor unter Leitung von Annegret Lanzenstiel. Der gebildete Prophet Jesaja sah die Ungerechtigkeit in der damaligen Welt, Unruhen, Neid und Streit und mahnte die Menschen, sich zu besinnen, erläuterte Pfarrer Martin und zog Parallelen zur heutigen Zeit.

Sein Wunsch war, Mund, Ohren und Herz zu öffnen für Gottes Herrlichkeit und seine hoffnungsvolle Botschaft. Mandy Mittring, eine der Festdamen des 125-jährigen und des 150-jährigen Jubiläums, übernahm die Lesung. In Fürbitten wurde die Freundschaft, Respekt, Wertschätzung und das gegenseitige Miteinander in Vereinen und dörflicher Gemeinschaft untermauert. Pfarrer Martin, selbst aktiver Musiker im Posaunenchor und Musikverein Mönchsdeggingen, lud die Gäste für kommenden Sonntag, 18. Juni, zum 100-jährigen Jubiläum des Bezirksposaunenchores auf Schloss Harburg ein.

Viele Unterstützer bei 150-Jahr-Feier des Soldatenvereins Mönchsdeggingen

Höhepunkt des Tages war die Festigung der Patenschaft zum SKV Kleinsorheim durch Übergabe von Fahnenbändern durch die Festdamen an die Fahnen der beiden Vereine. Das bekannte Kirchenlied „die Gott lieben wie die Sonne“ hatte der Posaunenchor Mönchsdeggingen intoniert und dieses Lied stand für Pfarrer Martin symbolisch für das gesamte Fest. Ein wunderbarer Segen sei es für den Soldatenverein Mönchsdeggingen bei herrlichem Sommerwetter ein großes Gemeinschaftsfest zum Jubiläum zu feiern.

Burkhardt Schmidt dankte allen Helfern und Mitgestaltern für die großartige Unterstützung beim Jubiläum des Soldatenvereins. Im Anschluss an den Festgottesdienst unterhielt der Musikverein Mönchsdeggingen unter Leitung von Thomas Oppel. Am Sonntagnachmittag zogen über 20 Vereinsabordnungen zum Ehrenmal am Kirchplatz und danach mit großem Fahneneinmarsch zurück ins Festzelt an der Almarinstraße. Musikalisch rundete das Jubiläumsfest der Musikverein Bissingen im Festzelt ab.