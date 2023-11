Mönchsdeggingen will Anton-Jaumann-Platz aufwerten

Die Gemeinde Mönchsdeggingen plant, den Platz 2024 aufzuwerten. Im Hauptort wird es ein neues Feuerwehrauto geben, Untermagerbein muss noch länger warten.

Ein Thema, das Bürgermeisterin Karin Bergdolt in den vergangenen Jahren immer wieder beschäftigt hat, war das sogenannte Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK). Was abstrakt klingt, soll konkret die Lebensbedingungen vor Ort verbessern und für einen lebendigen Ortskern sorgen. Im Gespräch mit unserer Redaktion schilderte Bergdolt kürzlich, das dass erste Projekt der Anton-Jaumann-Platz in Mönchsdeggingen sein soll.

Der Platz befindet sich in Rathausnähe: "Eine unserer Ideen war, die Plätze im Ort zu verbinden", sagte Bergdolt. Es soll Wege geben zum Kirchsteig und in Richtung der Aussichtsplattform. Zudem gebe es auf dem Platz einen Brunnen, der aber nicht in Betrieb ist. Das will die Gemeinde ändern. Dieser Ort soll grundsätzlich aufgewertet werden und die Aufenthaltsqualität erhöht werden. Der Platz wird das erste Projekt sein, das die Gemeinde im Rahmen des Konzeptes im kommenden Jahr angehen möchte.

Mönchsdeggingen hofft auf Geopark-Infozentrum

Das ISEK umfasst auch das Almarin und das Kloster: Mit beiden Standorten hat sich die Gemeinde für das Geopark-Zentrum beworben, das im Landkreis errichtet werden soll. Die Bürgermeisterin hofft weiter, dieses nach Mönchsdeggingen zu holen. Anfang des Jahres wurden aber weitere Alternativ-Ideen vorgestellt, etwa ein Freizeitcenter oder eine Freiluftbühne.

Im Rahmen der zuletzt stattfindenden Bürgerversammlungen ging Bergdolt aber auch auf weitere Finanzthemen ein, etwa die Kanalsanierungen in Mönchsdeggingen und Ziswingen, die 1,87 Millionen Euro kosten sollen. Zwar erwartet die Kommune einen Zuschuss von 1,1 Millionen Euro, aber wie bereits im Frühjahr ist unklar, wann die Kommunen mit dem Eintreffen der RZWas-Förderungen rechnen können, so Bergdolt. Einige weitere Kanäle müssten auch noch saniert werden, etwa in Merzingen.

Zwei neue Feuerwehrfahrzeuge für Mönchsdeggingen und Untermagerbein

Zuschüsse sind zudem für neue Fahrzeuge für die Feuerwehren eingeplant: Im Hauptort wird ein neues Mittleres Löschfahrzeug angeschafft. Schon Ende 2020 habe der Prozess für die Anschaffung begonnen, mittlerweile ist dieser immerhin beendet: 358.000 Euro kostet das Fahrzeug, rund 56.000 Euro davon werden gefördert. Um etwa 50.000 Euro seien die Preise in dieser Zeit gestiegen, schildert Bergdolt. Sie hofft, dass das neue Fahrzeug zum Jubiläum der Wehr im Mai 2025 da ist, meint aber: "Es wird knapp".

Noch keinen Termin gibt es für das Tragkraftspritzenfahrzeug der Wehr in Untermagerbein, denn zwischenzeitlich habe es für Teile des Fahrzeugs keine Angebote gegeben und die Vergabeverfahren mussten neu gestartet werden. Rund 147.000 Euro werden wohl fällig, gefördert würden rund 34.500 Euro.