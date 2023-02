Glasfaserausbau in Mönchsdeggingen und Möttingen

Die Telekom wird in Möttingen und Mönchsdeggingen Glasfaseranschlüsse für 1000 Haushalte ausbauen. Karin Bergdolt und Timo Böllmann betonen die Bedeutung.

Die Telekom wird eigenwirtschaftlich in den Ortskernen von Mönchsdeggingen und Möttingen ein Glasfasernetz im Jahr 2027 ausbauen. Das geben die beiden Gemeinden und die Telekom in einer Pressemitteilung bekannt. In Mönchsdeggingen ist der Anschluss von 400 Haushalten geplant, mehr als acht Kilometer Glasfaserkabel sollen bis in die Häuser verlegt und acht neue Netzverteiler aufgestellt werden. In Möttingen ist von 600 Haushalten, 13 Kilometern Kabel und zwölf Verteilstationen die Rede.

Hierzu wurde kürzlich eine gemeinsame Erklärung zwischen den beiden Gemeinden und der Telekom unterzeichnet. Der Glasfaserhausanschluss sei für die Eigentümer:innen kostenfrei, heißt es in der Mitteilung. Das neue Netz soll Bandbreiten bis zu ein Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) ermöglichen. Nach Angaben der Telekom sei es so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sein sollen.

Die Mönchsdegginger Bürgermeisterin Karin Bergdolt zeigt sich erfreut über die Investition der Telekom und hebt in der Mitteilung die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: "Glasfaser ist die Technologie der Zukunft, die es ermöglicht, bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen insbesondere für den ländlichen Raum zu schaffen. Die Straßen der Zukunft sind für Stadt und Land gleich digital und es wird keine Rolle mehr spielen, von wo aus das 'World Wide Web' angesteuert wird und wie groß die benötigten Datenmengen sind."

Der Möttinger Bürgermeister Timo Böllmann sagt: "Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig benötigten Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas."

Andreas Schnelle, Regionalmanager der Telekom, richtet sich an die Anwohnerinnen und Anwohner im Ausbaugebiet von Mönchdeggingen und Möttingen. Ein wichtiger Punkt sei: Für den Glasfaseranschluss benötige die Telekom das "Einverständnis der Eigentümer:innen. Denn um den Glasfaseranschluss zu legen, müssen wir privaten Grund betreten."

Laut Mitteilung könnten sich Bürgerinnen und Bürger online unter www.telekom.de/glasfaser nach Eingabe der jeweiligen Adresse und nachfolgender Auswahl „Jetzt registrieren" als Interessenten für den Glasfaserausbau registrieren. Weiter heißt es: "Über den Zeitpunkt, zu dem die Anwohner:innen sowohl den kostenfreien Glasfaserhausanschluss als auch gegebenenfalls bereits ein Wunschprodukt beauftragen können, wird die Telekom rechtzeitig informieren."