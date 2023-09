Unterstützung für Senioren: Wer macht mit?

Plus Im Mittleren Ries gibt es die Nachbarschaftshilfe "Helfende Hände" Eine ähnliche Initiative soll es jetzt auch in Mönchsdeggingen und Möttingen geben.

„Es ist unser Herzensprojekt“, sagt Bürgermeisterin Karin Bergdolt, wenn sie über die geplante Nachbarschaftshilfe Möttingen – Mönchsdeggingen spricht. Mit „wir“ meint sie sich und ihren Möttinger Amtskollegen Timo Böllmann. Er habe schon in seiner Bewerbung als Bürgermeister eine solche Initiative versprochen. „Gleichwertige Lebensverhältnisse soll es in ländlichen Regionen geben“, führt Bergdolt aus. „Wie soll das gehen im Alter auf dem Land?“

Die Bevölkerung werde immer älter, die meisten Familienangehörigen seien berufstätig. So gebe es auf dem Land viele große Anwesen und darin wohnten immer weniger Menschen. „Die, die bleiben, wollen zuhause alt werden. Darin wollen wir sie unterstützen, das ist das Ziel unserer Aktivität.“ Unterstützung kann sehr vielfältige Formen annehmen, zeigt Karin Bergdolt auf: Besuchsdienste, einfache Reparaturen, beim Ausfüllen von Formularen helfen. „Es kann auch heißen, etwas Gesellschaft zu leisten, wenn jemand einsam ist.“ Auch wenn man unterstütze, jeder sei aber natürlich selber in der Pflicht, sich zu kümmern, seine Komfortzone zu verlassen, selbst auf andere zuzugehen, betont die Bürgermeisterin.