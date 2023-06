Nach Schaden am Baum zwischen Burgmagerbein und Rohrbach wird der Fahrer gesucht

Zwischen Burgmagerbein und Rohrbach beschädigt jemand mit einem größeren Fahrzeug einen Baum stark. Da ein Sachschaden entsteht, bittet die Polizei um Hinweise.

Mit einem größeren Fahrzeug ist in der Zeit zwischen 12 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Waldweg zwischen Burgmagerbein und Rohrbach gefahren. Im Polizeibericht heißt es, das Fahrzeug sei dabei einem Baum so nahe gekommen, dass davon ein größerer Ast abbrach. Der Baum droht nun abzusterben, der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zum Fahrer und dessen Fahrzeug, die sie unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegennimmt. (AZ)