Rolf Bergdolt für DLRG-Engagement ausgezeichnet

Seit 1985 engagiert sich Rolf Bergdolt im Mönchsdegginger Ortsverband der DLRG. Nun wurde er für seinen langen Einsatz geehrt.

Rolf Bergdolt ist von der Regierung von Schwaben mit dem Steckkreuz für besondere Verdienste ausgezeichnet worden. Regierungspräsidentin Barbara Schretter ging in ihrer Laudatio auf seine lange Tätigkeit in der DLRG ein: 1985 trat er in Mönchsdeggingen in den Ortsverband ein und wurde noch in diesem Jahr zum Technischen Leiter gewählt, ein Amt, das Bergdolt bis 2015 ausübte – dann wurde er Vorsitzender des Ortsverbandes.

Im Bezirksverband Schwaben war er von 1993 bis 1999 stellvertretender Technischer Leiter und führt seit 2017 führen den DLRG-Bezirk Schwaben e.V. als Bezirksvorsitzender. Auch auf Landes- und Bundesebene ist Bergdolt in der DLRG aktiv. Schretter führt unter anderem an: "Dank gebührt Ihnen auch für Ihr Engagement bei der Erstellung eines Leitfadens zur Verkehrssicherungspflicht an Badegewässern, den das Bayerische Justizministerium herausgeben konnte." Bergdolt sei einer der erfahrensten Aktiven der DLRG in Bayern. (AZ)