Mönchsdeggingen

vor 21 Min.

Soldatenverein feiert am Wochenende 150-jähriges Bestehen

Am Wochenende feiert der Soldatenverein in Mönchsdeggingen sein 150-jähriges Bestehen. Was dort geboten ist.

150 Jahre lang besteht der Soldatenverein Mönchsdeggingen. Zu diesem Jubiläum feiert der Verein das ganze Wochenende am 3. und 4. Juni. Los geht es am Samstag um 18 Uhr mit einem Empfang der Vereine am Festplatz. Dort gibt es ein Standkonzert vom Musikverein Mönchsdeggingen am Festplatz und den Bieranstich durch Bürgermeisterin und Schirmherrin Karin Bergdolt. Zudem finden Ehrungen statt. Ab 21 Uhr gibt es dann einen Bunten Abend mit den "Rieser Lumpen", der Eintritt ist frei. Am Sonntag geht es schon früh weiter, für 8 Uhr ist der Empfang der Vereine geplant sowie ein Weißwurstessen. Um 9.30 Uhr beginnt dann der Gottesdienst, es folgt der Festakt mit der Fahnenbandübergabe. Ein gemeinsames Mittagessen ist für 11.30 Uhr angedacht. Ab 13.30 Uhr gibt es einen Marsch zum Kriegerdenkmal mit Totenehrung und Fahneneinmarsch. Am Abend wird außerdem der Musikverein Bissingen zu Gast sein. (AZ)

