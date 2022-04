Streit im Ries: Mann schlägt anderen mit Faust ins Gesicht

Bei einem Streit in Mönchsdeggingen ist ein Mann leicht verletzt worden. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zwischen zwei Männern ist es am Sonntag gegen 1.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Mönchsdeggingen zu Handgreiflichkeiten gekommen. Zwei alkoholisierte Männer waren laut Polizeibericht in Streit geraten, in dessen Verlauf ein 31-Jähriger seinem gleichaltrigen Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte wurde mit leichten Verletzungen im Krankenhaus versorgt. (AZ)