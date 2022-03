Streit um landwirtschaftlichen Neubau in Merzingen

Plus Der Gemeinderat in Mönchsdeggingen berät über einen Bauantrag. Mehrere Bürger hatten Einwände geäußert. Außerdem geht es um den Start des neuen Dorfmarktes.

Der neue Dorfmarkt in Mönchsdeggingen sollte eigentlich das Hauptthema der Gemeinderatssitzung werden. Doch dann sorgte ein privilegierter Bauantrag in Merzingen völlig überraschend für Ärger. Dort soll eine neue Güllelagune gebaut werden.