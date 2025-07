Tennisdamen des TSV Mönchsdeggingen sind Meister

Großer Jubel bei den Tennisdamen des TSV Mönchsdeggingen: Sie dürfen sich nach einer perfekten Saison ungeschlagen über die Meisterschaft in der Südliga 2 freuen. Die Entscheidung fiel bereits am vorletzten Spieltag im Spitzenspiel gegen den TC Kaisheim. In einem hart umkämpften Aufeinandertreffen hatten die Südrieserinnen am Ende hauchdünn mit 5:4 die Nase vorn und konnten im letzten Heimspiel mit einem souveränen 8:1-Erfolg gegen die Gäste aus Altenberg die Meisterschaft sichern. Grundstein für diesen Erfolg waren die vorangegangenen siegreichen Partien gegen Unterglauheim (6:3), Gundelfingen (7:2), Wallerstein (8:1), Bissingen (8:1) und Buchdorf (7:2).

