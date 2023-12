Traktor und Auto stoßen in Mönchsdeggingen zusammen

Der Traktorfahrer war gerade beim Schneeräumen. Beim Abbiegen kommt es zu einer Kollision mit dem Pkw.

Ein Traktor und ein Auto sind bei einem Verkehrsunfall in Mönchsdeggingen zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, wurde glücklicherweise niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro am Auto.

Der Traktorfahrer war von der Gemeinde mit Schneeräumarbeiten beauftragt und bog rechts ab. Dort traf der Traktor auf einen Pkw, welcher von rechts kam und geradeaus die Einmündung überqueren wollte. Aufgrund der zugeschneiten und engen Fahrbahn, sowie des überbreiten Räumschildes streifte der Pkw mit seiner linken Fahrzeugseite das genannte Schild und versuchte noch nach rechts auszuweichen. Beide Unfallbeteiligte wurden mündlich verwarnt. (AZ)