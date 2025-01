Mönchsdeggingen plant energetische Sanierung der Schulturnhalle für 2026

Sie ist in die Jahre gekommen, die Turnhalle der Geopark-Park-Schule in Mönchsdeggingen. Der Gemeinderat hat daher jetzt dem Bauplanung zur energetischen Sanierung zugestimmt.

Die Halle werde rege und vielfältig genutzt, sagte Bürgermeisterin Karin Bergdolt in der Sitzung: vormittags durch die Schule, nachmittags durch den offenen Ganztag und außerdem sei es ja auch Vereinsturnhalle und eine Halle für Veranstaltungen in der Gemeinde. Gebaut wurde die Halle im Jahr 1965, bautechnisch sei sie noch in Ordnung, so Bergdolt, energetisch aber nicht. Strukturell werde am Gebäude durch die Sanierung nichts verändert. Eine Neuerung im Innenbereich werden Prallwände sein. Sie werden den Raum leicht verkleinern, sind aber vorgeschrieben und daher nicht verzichtbar. Zudem wird der Boden erneuert und eine Fußbodenheizung eingebaut. Von außen wird man Veränderungen am Dach sehen, die Dachhaut wird erneuert. Dabei werden auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, später eine Photovoltaik-Anlage aufzubringen. Bürgermeisterin Bergdolt wies darauf hin, dass der Antrag auf Förderung über das Finanzausgleichsgesetz fristgerecht im Dezember gestellt wurde. Geplant ist der Baubeginn im Jahr 2026, Fertigstellung im Jahr darauf. Bergdolt wies noch darauf hin, dass die Option weiter besteht, die Schule an das geplante Nahwärmenetz anzuschließen. Ein Beschluss des Gemeinderates zum Plan war notwendig, weil sich das Gebäude im Innenbereich der Kommune befindet. Das „gemeindliche Einvernehmen“ wurde einstimmig erteilt.

Karin Bergdolt weist auf Neujahrsempfang in Mönchsdeggingen hin

Es gab noch eine Reihe Bekanntmachungen in der Sitzung: In der Gemeinde gebe es kein Vorranggebiet für Windenergie, berichtete Bergdolt. Das hindere aber die Gemeinde nicht daran, trotzdem in die Bauleitplanung für ein Windrad einzusteigen. „Wenn wir wollen, können wir“, so Bergdolt. Ob die Kreisumlage steige, wisse man noch nicht genau, sicher sei aber, dass der Bezirk sehr viel mehr Geld brauche zur Finanzierung unter anderem von Maßnahmen zur sozialen Teilhabe. Bergdolt verwies auf den Neujahrsempfang am 26. Januar, dessen Zielgruppe vor allem die jüngere Bevölkerung sei. Bürgerliches Engagement und Innovation werde das Thema sein und die Referentin, Frau Dr. Emmerling, werde vor allem auch die Frage beantworten, warum es richtig Spaß mache, auf dem Land zu leben.

Abschließend machte Bürgermeisterin Karin Bergdolt noch auf „bavarikon“ aufmerksam. Das ist ein online-Portal des Freistaats Bayern, das sich als Bayerns digitale Schatzkammer versteht. Dort wurde die Mikwe von Mönchsdeggingen aufgenommen. Im Portal findet man historische Fotografien, Aufnahmen aus dem Innenbereich und Informationen zur Geschichte des Gebäudes. Die Mikwe sei „ein Highlight“, so Bergdolt, ein vergleichbares Gebäude gebe es in ganz Schwaben nicht.