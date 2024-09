Eine unbekannte Person ist am Donnerstag zwischen 3.45 Uhr und 4 Uhr gegen eine Straßenlaterne in der Mühlstraße gefahren. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro kümmerte sich die Person laut Polizeibericht nicht, sondern flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Straßenlaterne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mönchsdeggingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis