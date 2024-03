Unbekannter stiehlt Bargeld aus Verkaufsstand

Aus einem Verkaufsstand für Eier in Mönchsdeggingen hat ein bislang Unbekannter die Geldkassette aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen 17 und 20 Uhr hat ein Unbekannter am Samstagabend die Geldkassette eines Verkaufsstandes für Eier in der Mühlstraße in Mönchsdeggingen aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet hat der Dieb das Bargeld entwendet.

Unter der Telefonnummer 09081/2956-0 nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen Hinweise entgegen. (AZ)