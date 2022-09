Mönchsdeggingen

Wieder will ein Unbekannter im Ries ein Kind im Auto mitnehmen

Ein neun Jahre alter Bub ist am Dienstagabend von einem Unbekannten angesprochen worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall.

Von Martina Bachmann

Ein Bub ist am Dienstagabend bei Schaffhausen unterwegs. Ein Mann in einem dunklen Auto spricht ihn an. Vor knapp zwei Wochen gab es einen ähnlichen Fall.

Südlich von Schaffhausen hat ein unbekannter Mann am Dienstag einen neun Jahre alten Buben angesprochen. Der Junge war gegen 18.45 Uhr mit seinem Kettcar auf einem Flurbereinigungsweg unterwegs. Der rund 40 Jahre alte Mann habe einen dunklen Mercedes gefahren, so die Polizei, und den Buben durchs Fenster gefragt, ob er mitfahren möchte. Wie Polizeichef Walter Beck gegenüber unserer Redaktion sagt, nehme man die Mitteilung ernst. Noch sei nicht klar, ob der Mann nur helfen wollte oder ob er andere Absichten hatte. Ein ähnlicher Vorfall habe sich am Freitag, 16. September, bei Munningen ereignet, sagt Beck. Dort sei ein sechs Jahre altes Mädchen an einer Bushaltestelle angesprochen worden - ebenfalls von einem Mann in einem dunklen Auto. Der Unbekannte habe die Sechsjährige gefragt, ob er sie mitnehmen könne. Die Kleine habe das abgelehnt, der Autofahrer sei weitergefahren. Polizeichef Beck: Kinder sensibilisieren Auch der Neunjährige reagierte am Dienstagabend völlig richtig: Er sagte dem Mann, dass er nicht mit Fremden mitfahre. Laut Polizeibericht akzeptierte der Mann das und fuhr in Richtung Rohrbach weiter. Der Junge fuhr daraufhin nach Hause und teilte den Vorfall seinen Eltern mit. Beck rät Eltern, Kinder zu sensibilisieren, dass sie genauso handeln: Nicht mit Fremden mitfahren - selbst, wenn die mit Süßigkeiten oder anderen Geschenken locken - und Mama oder Papa von solchen Fällen erzählen. Die sollten sich dann wiederum an die Polizei wenden. Er hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung zu den beiden Vorfällen: Telefon 09081/29560. (mit pm)

