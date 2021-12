Mönchsdeggingen

Zweckverband für das Almarin: "Das Projekt wird wohl leider scheitern"

Plus Es hagelt Absagen für das Mönchsdegginer Schwimmbad. Während die Politik die restlichen Ergebnisse abwartet, bringt der Förderverein andere Ideen ins Spiel.

Das stillgelegte Bad in Mönchsdeggingen soll zu neuem Leben erweckt werden. Politik und Ehrenamt haben seit der Aktionswoche im 2018 viel Arbeit investiert, um das in die Tat umzusetzen. Nun war ein Zweckverband die große Hoffnung des Arbeitskreises Almarin. Gemeinsam sollten die Kommunen die Kosten für den Betrieb des Bades schultern. Doch: Zehn Gemeinden haben schon abgesagt, darunter mit Oettingen eine Kommune, die mit fast 115.000 Euro den zweithöchsten Betrag leisten sollte. So fehlen schon jetzt mehr als 400.000 Euro. Hat der Zweckverband so noch eine Chance?

